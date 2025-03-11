Президент Туркменистана провёл рабочее совещание по вопросам сельского хозяйства

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провёл рабочее совещание с участием заместителя Председателя Кабинета Министров Т. Атахаллыева и хякимов велаятов. Основной темой обсуждения стали вопросы аграрного сектора страны и проводимые в регионах сельскохозяйственные работы, сообщает TDH.

Вице-премьер Т. Атахаллыев доложил о ходе сезонных работ в сельскохозяйственной отрасли. Согласно отчёту, хлеборобы страны в настоящее время осуществляют подкормку пшеницы минеральными удобрениями и полив в соответствии с агротехническими нормами. На площадях, отведённых под посадку хлопчатника, проводится промывочный полив, а также ведётся подготовка высококачественных семян к предстоящей посевной кампании.

Кроме того, в регионах продолжается сев и уход за посевами картофеля, овощебахчевых и других продовольственных культур с целью увеличения объёмов производства и обеспечения населения продуктами питания в достаточном количестве. Вице-премьер также проинформировал главу государства о подготовке к весенней посадке деревьев.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что строгое соблюдение агротехнических норм является непременным условием получения богатых урожаев и достижения высоких показателей в сельскохозяйственной отрасли.

Обращаясь к участникам рабочего совещания, глава государства ещё раз подчеркнул важность проводимых на полях велаятов, засеянных пшеницей, агротехнических мероприятий, поручив осуществлять строгий контроль за подготовкой земель к севу хлопчатника в агротехнические сроки, проведением промывочных поливов на площадях, отведённых под хлопчатник, в Дашогузском и Лебапском велаятах, а также принять необходимые меры по обеспечению хлопкоробов качественными семенами до начала посевной кампании.

Особое внимание было уделено организованному проведению весенней посадки деревьев. Президент также поручил осуществлять строгий контроль за своевременным и качественным выполнением запланированных на текущий год работ в рамках Программы социально-экономического развития страны на 2022–2028 годы и Национальной сельской программы.