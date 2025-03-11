Посол Туркменистана и AK Parti обсудили проведение совместных мероприятий в 2025 году

Сегодня состоялась встреча посла Туркменистана в Турции Мекана Ишангулыева с заместителем председателя партии Справедливости и Развития (AK Parti) Турецкой Республики Кюршадом Зорлу.

Как сообщает пресс-служба туркменского посольства, стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия между законодательными органами, что выступает неотъемлемой составляющей в развитии комплексного двухстороннего сотрудничества.

Также были обсуждены вопросы проведения совместных мероприятий, посвящённых объявлению 2025 года «Международным годом мира и доверия» и 30-летию нейтралитета Туркменистана. Собеседники обменялись мнениями касательно возможности участия делегации партии Справедливости и Развития в международных мероприятиях, намеченных к проведению в Туркменистане.