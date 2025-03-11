Команды Джумаева и Чарыева узнали своих соперников в 1/2 финала Кубка Беларуси

Стали известны результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка Беларуси.

«Витебск», за который играет Вепа Джумаев и «Торпедо-БелАЗ», в составе которого выступает Теймур Чарыев, узнали своих соперников.

Итоги жеребьёвки:

«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) – «МЛ» (Витебск)

«Неман» (Гродно) – «Витебск»

Первые матчи пройдут в апреле, ответные в мае.

В четвертьфинале «Витебск» оказался сильнее «Слуцка» (2:0 и 0:0), а «Торпедо-БелАЗ» прошло по сумме двух встреч «Динамо Брест» (0:0 и 1:0).