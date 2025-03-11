В 2025 году Туркменистан и Австрия наметили активное культурно-гуманитарное сотрудничество

Сегодня заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова провела встречу с главой Австрийско-туркменского общества Недой Бергер.

Высоко оценив культурно-гуманитарное сотрудничество между двумя странами, стороны обсудили предстоящие мероприятия на текущий год, объявленный Международным годом мира и доверия. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Особо отмечена важность чествования 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана как в стране, так и за рубежом.

В этой связи, австрийская сторона приглашена к активному участию в запланированных мероприятиях, отмечает источник.