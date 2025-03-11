В Туркменистане стартовала международная интернет-олимпиада «Теоретическая механика»

Сегодня в Государственном энергетическом институте Туркменистана состоялась церемония открытия IV Открытой международной интернет-олимпиады по курсу «Теоретическая механика».

В олимпиаде принимают участие 184 студента из 22 высших учебных заведений страны, 517 студентов из 85 вузов 17 зарубежных стран, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Олимпиада продлится 5 дней. Студенты будут соревноваться индивидуально и в командах.

Проведение в Туркменистане международной интернет-олимпиады демонстрирует достижения страны в сфере цифрового образования, способности молодежи использовать инновационные технологии, а также способствует эффективному использованию образовательных технологий в условиях стабильного развития национальной экономики и выявлению талантливых учащихся, отмечает источник.