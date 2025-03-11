Ашхабад принимает престижный международный инвестиционный форум

18 марта 2025 года Ашхабад станет центром международной деловой активности — в столице Туркменистана открывается Международный форум по привлечению инвестиций в частный сектор «Инвестиции в будущее Туркменистана» (IFT 2025). Мероприятие уже привлекло значительное внимание ведущих бизнес-кругов как из-за рубежа, так и внутри страны.

Форум представит уникальную платформу для знакомства с перспективными проектами туркменского частного бизнеса и обмена опытом с международными экспертами. Одним из генеральных партнеров мероприятия выступает индивидуальное предприятие «Ojar Aziýa» — компания, занимающая лидирующие позиции в строительной отрасли Туркменистана с 2008 года.

«Ojar Aziýa» известна реализацией масштабных строительных проектов различного назначения, неизменно демонстрируя высокие стандарты качества и темпы работы. Значимым достижением компании стало подписание в 2024 году соглашения с Евразийским представительством «Sino Hydro Bureau 12. Co., Ltd.». Сотрудничество предусматривает строительство высокоскоростной автомагистрали «Серахс-Мары-Серхетабат», что является стратегически важным проектом для развития транспортной инфраструктуры страны.

Помимо строительного направления, «Ojar Aziýa» успешно развивает логистические услуги, обеспечивая эффективные и своевременные грузоперевозки. В своей деятельности компания стремится к синтезу современных технологий и традиционных подходов, создавая проекты с акцентом на комфорт и безопасность.

IFT 2025 обещает стать ключевой площадкой для расширения деловых связей и обсуждения новых инвестиционных возможностей в динамично развивающейся экономике Туркменистана.

Дополнительную информацию о форуме можно получить на официальном сайте мероприятия: ift.com.tm