OpenAI и Oracle построят новый дата-центр в Техасе

OpenAI и Oracle приступили к строительству центра обработки данных в Техасе в рамках проекта Stargate. В ближайшие месяцы будет установлена первая партия из 16 000 чипов Nvidia GB200, а к 2026 году их число достигнет 64 000, сообщает Bloomberg.

В январе OpenAI, SoftBank Group и Oracle объявили о первоначальных инвестициях в размере 100 миллиардов долларов, с возможностью увеличения этой суммы до 500 миллиардов в течение следующих четырех лет.

OpenAI сотрудничает с Oracle для проектирования и поставки дата-центра, в то время как Oracle берет на себя закупку и эксплуатацию суперкомпьютеров. При этом ни Oracle, ни Nvidia пока не предоставили комментарии по этому поводу.

Проект Stargate стал частью более широкой гонки среди технологических компаний за расширением производства новейших чипов Nvidia, необходимых для обучения и развертывания моделей ИИ.

Другие компании также инвестируют в инфраструктуру ИИ. Так, компания xAI Илона Маска заключила контракт с Dell Technologies на 5 миллиардов долларов для создания серверов ИИ в Мемфисе. Meta Platforms планирует увеличить вычислительные мощности до уровня 600 000 чипов Nvidia H100.

Стоимость первой партии чипов GB200 составит миллиарды долларов. Nvidia не раскрывает цену, но ранее генеральный директор компании заявлял, что чип B200 стоит от 30 000 до 40 000 долларов.

OpenAI и SoftBank также рассматривают для будущих центров обработки данных и другие регионы, такие как Пенсильвания и Висконсин.