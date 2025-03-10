Cherry представила мышь со встроенным DeepSeek: с голосовым вводом и переводчиком

Компания Cherry выпустила компьютерную мышь Cherry AI с поддержкой искусственного интеллекта. Устройство распознает голос, выполняет команды и переводит речь в реальном времени, сообщает IT Home.

В устройство встроена нейросеть DeepSeek. Активировать помощника можно голосом или нажатием кнопки. Например, пользователи могут поднести мышь к лицу, продиктовать текст, а устройство обработает и выполнит команду.

Основные функции Cherry AI:

• Голосовой ввод текста и управление приложениями;

• Перевод речи в реальном времени;

• Создание и редактирование документов без клавиатуры;

• Управление презентациями и навигация по интерфейсу.

Дополнительно мышь оснащена микрофоном с шумоподавлением, аккумулятором на 500 мАч, поддерживает 5 уровней DPI и подключается через 2.4G, Bluetooth или Type-C.

Размеры устройства — 122 × 64,6 × 36 мм, вес — 91 г. Доступны два цветовых варианта.

Первая партия Cherry AI уже появилась в продаже в Китае по цене 399 юаней (около $55). Ожидается расширение поставок.