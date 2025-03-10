BYD предложил Tesla объединиться против автомобилей ДВС

Китайский автогигант BYD предложил Tesla объединить усилия для продвижения электромобилей. Вице-президент концерна Стелла Ли в интервью Financial Times заявила, что обе компании могли бы объединить усилия для изменения мирового автопрома, назвав автомобили с ДВС «общим врагом».

Ли подчеркнула, что электромобили уже превосходят машины с ДВС по технологиям и качеству.

По ее мнению, на фоне замедления спроса на электрокары, мировому сообществу стоит обратить внимание на китайскую рыночную модель. Она также отметила, что Пекин остается открытым к технологическому сотрудничеству с зарубежными партнерами, несмотря на экономическую напряженность.

Отметим, что недавно президент США Дональд Трамп инициировал новый виток торговой войны, объявив об удвоении дополнительных тарифов на импорт товаров из Китая.

Ранее, в феврале, глава BYD Ван Чуаньфу заявил, что китайские электромобили опережают зарубежных конкурентов на 3–5 лет, в том числе по технологиям. Он также призвал к большей открытости в отрасли.