Сценаристы «Приключений Паддингтона» работают над ИИ-мультфильмом

Британские сценаристы Джеймс Ламонт и Джон Фостер, известные по «Приключениям Паддингтона 3», взялись за новый проект. Они создают с помощью искусственного интеллекта полнометражный мультфильм под названием «Critterz» (Животные), сообщает Variety.

Лента станет продолжительной версией короткометражки 2023 года – первого мультфильма, созданного с использованием ИИ. В работе над оригиналом сочетались традиционная анимация и нейросеть DALL·E от OpenAI, которая генерировала графику.

Короткометражный проект «Critterz» рассказывал о жизни пушистых лесных обитателей. Детали сюжета полного метра пока не раскрыты. Имена актеров озвучки и дата выхода также остаются под вопросом.