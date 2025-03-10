Министерство образования Туркменистана объявило конкурс «Образование — путь к успеху»

Министерство образования Туркменистана совместно с Государственным комитетом по телевидению, радиовещанию и кинематографии объявило о проведении предметного конкурса «Образование — путь к успеху» в честь «Международного года мира и доверия».

Конкурс пройдет в 2 этапа среди учащихся 10-12 классов по математике, физике, химии и биологии.

Первый этап состоится в формате телевикторины через сайт turkmentv.gov.tm с использованием SMS-системы. Учащиеся, правильно ответившие на 50 из 60 тестовых вопросов, получат право участвовать во втором этапе.

Финальный этап пройдет в Ашхабаде с личным присутствием участников, которые будут уведомлены по SMS.

Без прохождения первого этапа во второй финал могут выйти:

Победители конкурсов вузов по соответствующим предметам (2024-2025 учебный год)

Победители заключительных этапов государственных предметных конкурсов

Члены сборной страны на международных конкурсах по этим предметам

Победители получат дипломы Министерства образования и призы.

Для регистрации: отправьте код S25 на номер 0530.

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