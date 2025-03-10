Магомед Анкалаев впервые стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

В минувшие выходные на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе российский боец Магомед Анкалаев одержал победу над бразильцем Алексом Перейрой, завоевав чемпионский пояс в полутяжелом весе (до 93 кг), сообщает Спортс.ру.

Главный бой вечера продлился все отведенные пять раундов. Анкалаев, занимавший первую строчку в рейтинге дивизиона, показал превосходную тактическую подготовку, регулярно добиваясь контроля в клинче. Наиболее опасный момент для чемпиона наступил в конце второго раунда, когда россиянин потряс Перейру мощным ударом, однако бразилец сумел выстоять.

Несмотря на доминирование Анкалаева в клинче, Перейра продемонстрировал отличную защиту от тейкдаунов, отразив все десять попыток соперника перевести бой в партер.

По итогам поединка все три судьи отдали победу российскому бойцу (49:46, 48:47, 48:47). Таким образом, Магомед Анкалаев стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе, сменив на троне Алекса Перейру.