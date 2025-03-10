Китайские ученые побили квантовый рекорд: «удержали» свет на 4035 секунд

Ученые из Пекинской академии квантовой информатики совершили прорыв. Им удалось удержать световую информацию 4035 секунд, то есть более 67 минут. Этот рекорд открывает путь к новым достижениям в квантовой обработке данных.

Фотоны, движущиеся со скоростью света, крайне сложно зафиксировать. Ранее ученые применяли фотонные кристаллы и фотовольтаические системы, но они были дорогими и малоэффективными.

Команда решила задачу, превращая свет в звуковые волны с помощью монокристаллической пленки из карбида кремния. Этот материал отличается стабильностью и низкими потерями, что позволило удерживать данные дольше, чем прошлые образцы — алюминий или нитрид кремния.

Пленка работает даже при температурах близких к абсолютному нулю, что идеально для квантовых систем.

Технология обещает ускорить создание мощных квантовых процессоров, способных выполнять сложные вычисления быстрее обычных компьютеров.

Ученые планируют еще больше увеличить время хранения, повысить плотность данных и интегрировать разработку с другими квантовыми системами.