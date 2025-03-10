Китайские инженеры создали маску, которая меняет внешность в реальном времени

Китайские разработчики представили инновационную маску для лица, способную динамически изменять внешность человека. Устройство может воспроизводить восемь различных типов лиц и потенциально использоваться для обхода систем распознавания лиц, сообщает МИР24.

Многослойная силиконовая маска полностью закрывает лицо и меняет внешность в режиме реального времени. Верхний слой, оснащенный нагревательными элементами и термохромными микрокапсулами, отвечает за изменение цвета кожи от светлого до темного.

Внутренние слои маски содержат герметичные камеры, в которые подается газ, образующийся при нагревании раствора аммиака. Благодаря этому механизму происходит изменение очертаний и рельефа лица — можно сделать его шире, изменить форму носа или акцентировать скулы.

В маску встроено восемь шаблонов внешности, полученных с помощью 3D-сканирования реальных людей. Переключение между типами занимает менее двух минут, хотя изменение цвета кожи требует больше времени.

Проведенные тесты подтвердили эффективность маски в значительном снижении внешнего сходства с оригиналом. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Science Advances.

Инженеры планируют заменить токсичный раствор аммиака на более безопасную альтернативу и доработать маску, чтобы она могла передавать мимику человека.