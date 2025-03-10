Добыча нефти в Туркменистане выросла на 5,8% за январь-февраль 2025 года

На заседании Кабинета Министров Туркменистана, состоявшемся 7 февраля, был представлен отчет о результатах работы нефтегазового сектора страны за первые два месяца 2025 года, сообщает TDH.

Согласно докладу заместителя Председателя Кабинета Министров Батыра Аманова, Государственный концерн «Türkmennebit» перевыполнил план по добыче нефти, достигнув показателя в 105,8 процента.

Также отмечены положительные результаты в других направлениях нефтегазовой отрасли. План по переработке нефти выполнен на 102,4 процента, по производству бензина — на 102,2 процента. Производство полипропилена достигло уровня 102,8 процента от запланированного, а смазочных масел — 110,6 процента.

Значительный рост продемонстрировало производство сжиженного газа — 125,3 процента. План по добыче природного и попутного газа выполнен на 104,2 процента.

По итогам заседания Президент Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру принять комплексные меры для дальнейшего увеличения объёмов добычи углеводородов, эффективнее использовать имеющиеся производственные мощности и продолжить внедрение современных технологий в нефтегазовом секторе.