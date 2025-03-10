В марте в Туркменистане откроется завод керамических изделий Bäherden

На заседании Кабинета Министров Туркменистана, состоявшемся 7 февраля, заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аннамаммедов представил информацию о предстоящем открытии нового промышленного объекта, сообщает TDH.

Согласно докладу вице-премьера, в марте этого года запланировано торжественное открытие завода Bäherden по производству керамико-декоративных плит и изделий из санфаянса, построенного в Бахерденском этрапе Ахалского велаята.

Заслушав отчет Президент Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру тщательно подготовиться к церемонии открытия нового завода, который станет значимым объектом в развитии промышленной инфраструктуры региона.