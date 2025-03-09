Туркменистан пригласил премьер-министра Грузии на международный форум мира 12 декабра

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов пригласил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на Международный форум мира и доверия, который планируется провести 12 декабря в Ашхабаде, сообщает TDH.

«Отметив, что 12 декабря текущего года в Ашхабаде состоится представительный форум Международного года мира и доверия, который совпадает с исторической датой – 30-летием признания ООН статуса постоянного нейтралитета Туркменистана, президент Сердар Бердымухамедов пригласил премьер-министра Ираклия Кобахидзе на предстоящую встречу высокого уровня», – говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что Туркменистан высоко ценит поддержку Грузии в реализации его миротворческих инициатив. Одной из них стало предложение об объявлении 2025 года «Международным годом мира и доверия», что было закреплено соответствующей Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 21 марта 2024 года.

День нейтралитета Туркменистана был учрежден в честь единогласного принятия 12 декабря 1995 года Генеральной Ассамблеей ООН специальной резолюции о постоянном нейтралитете страны. В 2017 году по инициативе Ашхабада ГА ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.

Ранее свое участие в предстоящем форуме подтвердил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.