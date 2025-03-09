Туркменистан отмечает Международный женский день

В эти дни в ознаменование Международного женского праздника во всех уголках страны на лучших концертных площадках столицы и велаятов проходят музыкальные представления.

В адрес представительниц прекрасного пола повсюду звучат тёплые поздравления и пожелания весеннего настроения, любви и радости, мира и благоденствия.

В поэтическом творчестве образ женщины является главным. Любовью и преклонением перед прекрасной половиной человечества наполнены лирические стихи Махтумкули, Молланепеса и многих других турк­менских поэтов-классиков, а созданные народом и передававшиеся из поколения в поколение притчи о материнском сердце, о чудодейственной силе материнской молитвы сформировали почтительное и трепетное отношение к матери как святыне, образце высокой нравственности.

Духовный, интеллектуальный и нравственный потенциал женщин нашей страны всё активнее используется в решении социальных задач, сохранении культурных традиций и воспитании подрастающего поколения.

В современном мире национальные традиции и обычаи гармонично сочетаются с широким мировоззрением, целеустремлённостью и деловой инициативой женщин. Созидательницы новой исторической эпохи, неутомимые труженицы Туркменистана принимают самое активное участие в общественно-политической жизни страны. Они наравне с мужчинами вносят весомый вклад в грандиозные достижения Родины.

Туркменские женщины пронесли сквозь века самобытное филигранное искусство ковроткачества, кошмоваляния, вышивки, в которых проявляются их художественный талант, неистощимая фантазия и тонкий вкус.

Сегодня женщины – профессиональные, ответственные и инициативные руководители и учёные, учителя и врачи, депутаты и дипломаты, но при этом они остаются заботливыми матерями, нежными сёстрами и дочерями, умелыми и искусными хозяйками.

По традиции в канун 8 Марта повсеместно прошли торжественные церемонии вручения от имени Президента Сердара Бердымухамедова денежных подарков всем жительницам страны – труженицам предприятий и учреждений, тем, кто находится на заслуженном отдыхе, а также школьницам и воспитанницам детских садов.