Премьер-министр Грузии завершил официальный визит в Туркменистан

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе завершил свой официальный визит в Туркменистан, сообщает TDH.

В рамках визита глава грузинского правительства возложил венок к Монументу независимости Туркменистана и цветы к памятнику выдающемуся грузинскому поэту Шота Руставели.

Одним из пунктов программы стало посещение культурно-паркового комплекса «Махтумкули Фраги». Комплекс, расположенный в живописных предгорьях Копетдага, посвящен великому туркменскому поэту и мыслителю, 300-летний юбилей которого отмечался на международном уровне в 2024 году.

Также грузинский премьер посетил Национальный музей туркменского ковра, где выразил восхищение рукотворными шедеврами туркменских мастериц. Искусство туркменского ковроткачества признано частью нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

По завершении насыщенной культурной программы Ираклий Кобахидзе отбыл из Ашхабада, завершив свой официальный визит в Туркменистан.