Президент Туркменистана присвоил 253 женщинам звание «Эне Мяхри»

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в честь Международного женского дня подписал указ о награждении около 253 туркменских женщин, родивших и воспитавших восемь и более детей, почетным званием «Эне мяхри» («Материнская нежность»), сообщает TDH.

Документ подписан «за огромные заслуги милых матерей в деле формирования подрастающего поколения здоровыми и воодушевлёнными людьми, преданными отчизне и мужественному народу».

В президентском указе отмечается, что работа, проводимая туркменскими женщинами по сохранению священного семейного очага, воспитанию сыновей и дочерей в соответствии с исконными национальными традициями и обычаями, укреплению единства общества неоценима.

«В нашем независимом государстве высоко почитаются дорогие матери, чьи сердца преисполнены нежностью и гордостью, которые прививают детям такие качества, как гуманизм, добропорядочность, благородство, трудолюбие, и своим самоотверженным трудом приумножают авторитет суверенной Родины», – подчеркивается в документе.

Почетное звание Туркменистана «Эне мяхри» присвоено нижеперечисленным матерям: