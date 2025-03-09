Президент Туркменистана присвоил 253 женщинам звание «Эне Мяхри»
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в честь Международного женского дня подписал указ о награждении около 253 туркменских женщин, родивших и воспитавших восемь и более детей, почетным званием «Эне мяхри» («Материнская нежность»), сообщает TDH.
Документ подписан «за огромные заслуги милых матерей в деле формирования подрастающего поколения здоровыми и воодушевлёнными людьми, преданными отчизне и мужественному народу».
В президентском указе отмечается, что работа, проводимая туркменскими женщинами по сохранению священного семейного очага, воспитанию сыновей и дочерей в соответствии с исконными национальными традициями и обычаями, укреплению единства общества неоценима.
«В нашем независимом государстве высоко почитаются дорогие матери, чьи сердца преисполнены нежностью и гордостью, которые прививают детям такие качества, как гуманизм, добропорядочность, благородство, трудолюбие, и своим самоотверженным трудом приумножают авторитет суверенной Родины», – подчеркивается в документе.
Почетное звание Туркменистана «Эне мяхри» присвоено нижеперечисленным матерям:
- оператору-кассиру Центра обслуживания клиентов Акционерного общества закрытого типа «Aşgabat şäher telefon ulgamy» Алыевой Сурай Амангелдиевне,
- домохозяйке из Беркарарлыкского этрапа города Ашхабад Агаевой Лейли Оразгелдиевне,
- домохозяйке из Беркарарлыкского этрапа города Ашхабад Реджеповой Дженнет Эсеновне,
- домохозяйке из Беркарарлыкского этрапа города Ашхабад Амановой Бягуль Сатибалдыевне,
- домохозяйке из Беркарарлыкского этрапа города Ашхабад Аннамухаммедовой Янгылжан Сабуровне,
- домохозяйке из Беркарарлыкского этрапа города Ашхабад Гурбанмырадовой Гульбахар Аманмырадовне,
- домохозяйке из Беркарарлыкского этрапа города Ашхабад Касымовой Аннаджахан Гурбанмухаммедовне,
- домохозяйке из Беркарарлыкского этрапа города Ашхабад Хаджымаммедовой Гулькамар Назарбердиевне,
- домохозяйке из Беркарарлыкского этрапа города Ашхабад Бабышовой Дженнет Гошаевне,
- домохозяйке из Копетдагского этрапа города Ашхабад Аннабердиевой Лачын Чарыгелдиевне,
- домохозяйке из Копетдагского этрапа города Ашхабад Худайбердиевой Маягуль Ашыргулыевне,
- помощнице воспитательницы детского сада № 168 города Ашхабад Министерства образования Туркменистана Ходжаевой Майе Дядебаевне,
- домохозяйке из Багтыярлыкского этрапа города Ашхабад Аматовой Тавус Мухамметназаровне,
- домохозяйке из Багтыярлыкского этрапа города Ашхабад Аннамырадовой Дженнет Какамырадовне,
- домохозяйке из Багтыярлыкского этрапа города Ашхабад Мырадовой Гульджерен Ширмухаммедовне,
- домохозяйке из Багтыярлыкского этрапа города Ашхабад Нурмырадовой Мяхри Гурбанмырадовне,
- домохозяйке из Багтыярлыкского этрапа города Ашхабад Гуллыевой Сапаргуль Агамырадовне,
- домохозяйке из Багтыярлыкского этрапа города Ашхабад Непесовой Сяхрагуль Пашшагулыевне,
- домохозяйке из Багтыярлыкского этрапа города Ашхабад Гурбандурдыевой Гунче Оразгулыевне,
- домохозяйке из Багтыярлыкского этрапа города Ашхабад Отгуровой Шемшат Тиркешовне,
- домохозяйке из Багтыярлыкского этрапа города Ашхабад Мухаммедовой Гурбангуль Мыратдурдыевне,
- домохозяйке из Багтыярлыкского этрапа города Ашхабад Атабаевой Огулдурды Гурбандурдыевне,
- домохозяйке из Багтыярлыкского этрапа города Ашхабад Бердиевой Алтын Атаевне,
- работнице обслуживания дочернего предприятия «Halk hyzmatlary» Государственного коммерческого банка Туркменистана «Halkbank» Тагановой Тязегуль Топоровне,
- домохозяйке из Бюзмейинского этрапа города Ашхабад Чарыевой Мяхри Ягшыгелдиевне,
- домохозяйке из Бюзмейинского этрапа города Ашхабад Ходжалыевой Огулджахан Шадурдыевне,
- домохозяйке из Бюзмейинского этрапа города Ашхабад Комековой Джамиле Михайловне,
- домохозяйке из Бюзмейинского этрапа города Ашхабад Хоммадовой Шемшат Реджепдурдыевне,
- домохозяйке из Бюзмейинского этрапа города Ашхабад Сапаровой Сапаргуль Нурназаровне,
- ткачихе текстильного производства Ашхабадской фабрики по производству панбархата Министерства текстильной промышленности Туркменистана Популовой Тязегуль Сапаргелдиевне,
- домохозяйке из этрапа Ак бугдай Ахалского велаята Атаевой Хурмагозель,
- домохозяйке из этрапа Ак бугдай Ахалского велаята Ашырмаммедовой Бибипатме Аннамередовне,
- домохозяйке из этрапа Ак бугдай Ахалского велаята Овезовой Ширин Реджеповне,
- домохозяйке из Бахерденского этрапа Ахалского велаята Бабаевой Огулдонди Бердиевне,
- домохозяйке из Бахерденского этрапа Ахалского велаята Гараевой Бегуль Тиркешовне,
- домохозяйке из Бахерденского этрапа Ахалского велаята Халмырадовой Махым Ёламановне,
- домохозяйке из Бахерденского этрапа Ахалского велаята Ниязмухаммедовой Огулгерек Черкезовне,
- домохозяйке из Бахерденского этрапа Ахалского велаята Сойеговой Ширин Реджепмырадовне,
- домохозяйке из Бахерденского этрапа Ахалского велаята Сувханбердиевой Бахаргуль Амандурдыевне,
- домохозяйке из Бахерденского этрапа Ахалского велаята Шахыровой Нургозель Кадырназаровне,
- домохозяйке из Геоктепинского этрапа Ахалского велаята Атасапаровой Айболек Гулназаровне,
- домохозяйке из Геоктепинского этрапа Ахалского велаята Ходжагулыевой Гулджерен Сейитмаммедовне,
- домохозяйке из Геоктепинского этрапа Ахалского велаята Ходжамгулыевой Огулбахар Мухамметгулыевне,
- домохозяйке из Геоктепинского этрапа Ахалского велаята Шихдурдыевой Огулдурсун Бабамырадовне,
- домохозяйке из Каахкинского этрапа Ахалского велаята Агаевой Наргизе Шакировне,
- домохозяйке из Каахкинского этрапа Ахалского велаята Артыковой Аннагуль Гошамырадовне,
- домохозяйке из Тедженского этрапа Ахалского велаята Аннадурдыевой Арзыгуль Рахмановне,
- домохозяйке из Тедженского этрапа Ахалского велаята Аразгелдиевой Нурджемал Хокгиевне,
- домохозяйке из Тедженского этрапа Ахалского велаята Бегенчевой Узык Эсеновне,
- домохозяйке из Тедженского этрапа Ахалского велаята Байрамовой Махым Аннакулиевне,
- домохозяйке из Тедженского этрапа Ахалского велаята Гелдиевой Гурбангозель Дортгулыевне,
- домохозяйке из Бабадайханского этрапа Ахалского велаята Атаджановой Байрамгуль Алламырадовне,
- домохозяйке из Бабадайханского этрапа Ахалского велаята Гурдовой Хурмагозель Реджепсяхедовне,
- домохозяйке из Бабадайханского этрапа Ахалского велаята Долыхановой Халтяч Атаджановне,
- домохозяйке из Бабадайханского этрапа Ахалского велаята Халлыевой Гульджахан Чарыгелдиевне,
- домохозяйке из Серахсского этрапа Ахалского велаята Сапаровой Айтувак Аннагурдовне,
- домохозяйке из Серахсского этрапа Ахалского велаята Сапаровой Гульзаде Омаровне,
- домохозяйке из Серахсского этрапа Ахалского велаята Ишангулыевой Махым Агагелдиевне,
- домохозяйке из города Балканабат Балканского велаята Тагановой Айгуль Худайгулыевне,
- домохозяйке из города Балканабат Балканского велаята Халымбердиевой Оразгуль Гурбанбердиевне,
- работнице отдела очистки лечебно-оздоровительного центра «Kuwwat» Объединения «Energohyzmat» Министерства энергетики Туркменистана Ныязбердиевой Гульнаре Газакмаммедовне,
- домохозяйке из города Туркменбаши Балканского велаята Халджановой Тязегуль Егендурдыевне,
- домохозяйке из Эсенгулыйского этрапа Балканского велаята Хайыдовой Джерен Акмурадовне,
- домохозяйке из города Дашогуз Дашогузского велаята Сапарбаевой Розе Адыловне,
- домохозяйке из города Дашогуз Дашогузского велаята Оразымовой Зульхумар Атахановне,
- домохозяйке из города Дашогуз Дашогузского велаята Календаровой Дильфузе Рустамовне,
- домохозяйке из города Дашогуз Дашогузского велаята Назаровой Байрамбиби Баймырадовне,
- домохозяйке из города Дашогуз Дашогузского велаята Матякубовой Зебе Довлетмуратовне,
- домохозяйке из города Дашогуз Дашогузского велаята Рахметовой Огулсанам Абраевне,
- домохозяйке из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Атаевой Мяхриджемал Худайбердиевне,
- домохозяйке из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Дурдыевой Узукджемал Байрамовне,
- домохозяйке из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Ходжанязовой Мерджен Аллануровне,
- домохозяйке из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Меретгылыжовой Гозель Тиркешовне,
- домохозяйке из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Жапаровой Дурсунжемал Бабаевне,
- домохозяйке из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Халиловой Эне Баймырадовне,
- домохозяйке из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Дурдыевой Майсе Сапаргелдиевне,
- домохозяйке из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Мяджиевой Айсенем Гурбанмамедовне,
- домохозяйке из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Оразмухаммедовой Мерджен Ишангулыевне,
- домохозяйке из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Абдыевой Гульсере Овезгулыевне,
- домохозяйке из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Гадамовой Шасенем Атаджановне,
- домохозяйке из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Мамедовой Джерен Тагандурдыевне,
- домохозяйке из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Ашыровой Ляле Дурдыевне,
- домохозяйке из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Хыдыровой Нязикджемал Аразмырадовне,
- домохозяйке из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Рахмедовой Гундуз Бактыбаевне,
- домохозяйке из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Туваковой Мерджен Оразгелдиевне,
- домохозяйке из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Абыловой Гульджемал Дурдыевне,
- домохозяйке из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Курбанбаевой Дильдаре Халиллаевне,
- домохозяйке из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Тойлыевой Сельби Аннаевне,
- домохозяйке из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Аллабердиевой Гурбансолтан Базаровне,
- домохозяйке из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Какаевой Огулджан Реджепгулыевне,
- домохозяйке из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Бабаевой Зохре Базарбаевне,
- домохозяйке из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Бяшимовой Аксолтан Амановне,
- домохозяйке из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Дурдыевой Гунче Гурбандурды гызы,
- домохозяйке из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Ходжановой Айсултан Азатбаевне,
- домохозяйке из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Сарыевой Наргуль Эсеновне,
- домохозяйке из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Тячмедовой Огулджахан Мухаммедовне,
- домохозяйке из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Дурдыевой Джерен Бабаевне,
- домохозяйке из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Курбановой Нязикджемал Байрамовне,
- домохозяйке из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Сапарбаевой Дильдар Хайитбаевне,
- домохозяйке из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Бяшимовой Говхер Дурдыбаевне,
- домохозяйке из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Амановой Акгуль Гочмамедовне,
- домохозяйке из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Баркалиевой Огулболсун Сапармаметовне,
- домохозяйке из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Джумабаевой Дуньягозель Узаковне,
- домохозяйке из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Сойиновой Гулендам Тагановне,
- домохозяйке из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Тагановой Дженнет Тязебаевне,
- домохозяйке из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Язовой Нартач Нурбаевне,
- домохозяйке из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Дузеловой Шемшат Дядебаевне,
- домохозяйке из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Акыевой Чынар Чаршемовне,
- домохозяйке из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Салиевой Наргизе Розумбаевне,
- домохозяйке из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Аразовой Говхер Амангелдыевне,
- домохозяйке из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Аллабаевой Тогте Сапарбаевне,
- домохозяйке из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Курбановой Гульнор Базарбаевне,
- домохозяйке из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Нурнепесовой Ялкым Эрнепесовне,
- домохозяйке из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Нуржановой Зохре Алламбердиевне,
- домохозяйке из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Кадыровой Багдагуль Мырадовне,
- домохозяйке из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Нурмедовой Огулдурсун Оребаевне,
- домохозяйке из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Пирнепесовой Мае Худайбердиевне,
- домохозяйке из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Таджибаевой Айджемал Мухаммедовне,
- домохозяйке из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Тувакбаевой Гунче Ёлдашбаевне,
- домохозяйке из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Юсуповой Розигуль Владиславовне,
- домохозяйке из этрапа Гёроглы Дашогузского велаята Ишангулыевой Кумуш Хангелдиевне,
- домохозяйке из этрапа Гёроглы Дашогузского велаята Аразклыджовой Мае Дедебаевне,
- домохозяйке из этрапа Гёроглы Дашогузского велаята Хайыдовой Аразджемал Реджепмырадовне,
- домохозяйке из этрапа Гёроглы Дашогузского велаята Атаевой Гурбанджемал Отузовне,
- домохозяйке из этрапа Гёроглы Дашогузского велаята Матюсуповой Сапаргуль Араздурдыевне,
- домохозяйке из этрапа Гёроглы Дашогузского велаята Бабаевой Огулшекер Аширбаевне,
- домохозяйке из этрапа Гёроглы Дашогузского велаята Бердиевой Патме Пирназаровне,
- домохозяйке из этрапа Гёроглы Дашогузского велаята Атаевой Огулнабат Гурбанмядовне,
- домохозяйке из этрапа Гёроглы Дашогузского велаята Хекимовой Энегуль Джумагелдиевне,
- домохозяйке из этрапа Гёроглы Дашогузского велаята Ораевой Гульджемал Батыровне,
- домохозяйке из этрапа Гёроглы Дашогузского велаята Ходжамырадовой Мылайым Бекмырадовне,
- домохозяйке из этрапа Гёроглы Дашогузского велаята Гурбандурдыевой Гульнабат Аразгелдиевне,
- домохозяйке из этрапа Гёроглы Дашогузского велаята Мамедовой Биби Какаджановне,
- домохозяйке из этрапа Гёроглы Дашогузского велаята Овезовой Мяхриджемал Байлыевне,
- домохозяйке из этрапа Гёроглы Дашогузского велаята Аманбердиевой Огулджан Байрамовне,
- домохозяйке из этрапа Гёроглы Дашогузского велаята Амановой Махым Язмухаммедовне,
- домохозяйке из этрапа Шават Дашогузского велаята Аманмурадовой Гульджан Байрамдурдыевне,
- домохозяйке из этрапа Шават Дашогузского велаята Халиллаевой Муяссар Нарматовне,
- домохозяйке из этрапа Шават Дашогузского велаята Юлдашевой Дилафруз Тажимуратовне,
- домохозяйке из этрапа Шават Дашогузского велаята Ешимбетовой Мухаббат Уразбаевне,
- домохозяйке из Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята Аннакулыевой Гульшат Чарыевне,
- домохозяйке из Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята Матюсуповой Наргизе Аманбаевне,
- домохозяйке из Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята Хаитбаевой Нигаре Коптурсуновне,
- домохозяйке из Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята Атакгаевой Нуржахан Оразмуратовне,
- домохозяйке из Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята Шамурадовой Гульджемиле Тиркешовне,
- домохозяйке из Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята Союновой Гурбанджемал Базарбаевне,
- домохозяйке из Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята Атаевой Джемал Алладжановне,
- домохозяйке из Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята Байрамовой Шабиби Дурдыгылыджовне,
- домохозяйке из Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята Баловой Нурджемал Ораевне,
- домохозяйке из Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята Байрамгелдиевой Гульшат Аллашовне,
- домохозяйке из Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята Акбаевой Аннагуль Маметнепесовне,
- домохозяйке из Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята Гылычгурбановой Сельби Базарбаевне,
- домохозяйке из Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята Халбаевой Марал Реджепгелдиевне,
- домохозяйке из Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята Койбаевой Таджигуль Меретдурдыевне,
- домохозяйке из Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята Мыррыевой Тавус Гурбаннепесовне,
- домохозяйке из этрапа Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята Ораевой Таганбиби Аразгелдиевне,
- домохозяйке из этрапа Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята Кесаевой Гульджемиле Гурбандурдыевне,
- домохозяйке из этрапа Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята Тяшлиевой Майсе Алламурадовне,
- домохозяйке из этрапа Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята Довлетназаровой Оразбике Мырадовне,
- домохозяйке из этрапа Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята Гурбангелдыевой Зульфие Гулмырадовне,
- домохозяйке из этрапа Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята Помановой Огулныяз Чалыевне,
- домохозяйке из этрапа Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята Орунбаевой Гульнабат,
- домохозяйке из этрапа Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята Атаевой Айтяч Реджеповне,
- домохозяйке из этрапа Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята Гулчаровой Огулнабад Бегмырадовне,
- домохозяйке из этрапа Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята Ходжаевой Аннатяч Сапармуратовне,
- домохозяйке из этрапа Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята Араздурдыевой Огулгурбан Араздурдыевне,
- домохозяйке из этрапа Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята Нургылыджовой Гульшат Ахмедовне,
- работнице обслуживания филиала средней школы №8 этрапа Рухубелент Дашогузского велаята Министерства образования Туркменистана Ханджиевой Азатгуль Аллабаевне,
- домохозяйке из этрапа Рухубелент Дашогузского велаята Илимовой Меретгуль Ходжамовне,
- домохозяйке из этрапа Рухубелент Дашогузского велаята Какаджановой Шекер Хайтджановне,
- домохозяйке из города Туркменабат Лебапского велаята Реджеповой Шахиде Семендеровне,
- домохозяйке из города Туркменабат Лебапского велаята Акыевой Максуде Аллабердиевне,
- домохозяйке из Дарганатинского этрапа Лебапского велаята Каррыевой Чынар Курбанмурадовне,
- арендатору дайханского объединения «Miras» Чарджевского этрапа Лебапского велаята Абдыевой Манзуре Шамурадовне,
- арендатору дайханского объединения «Şatlyk» Чарджевского этрапа Лебапского велаята Тореевой Чинар Алланазаровне,
- арендатору дайханского объединения «Şatlyk» Чарджевского этрапа Лебапского велаята Азымовой Майе Амангелдиевне,
- домохозяйке из Чарджевского этрапа Лебапского велаята Сахатовой Бахтыгуль Доврановне,
- домохозяйке из Дяневского этрапа Лебапского велаята Ёлдашевой Адалат Хемракулыевне,
- домохозяйке из Дяневского этрапа Лебапского велаята Розумурадовой Насибе Нармурадовне,
- домохозяйке из Дяневского этрапа Лебапского велаята Баллыевой Мамагуль Азадовне,
- домохозяйке из Дяневского этрапа Лебапского велаята Мовсумовой Дильфузе Гылыджовне,
- домохозяйке из Дяневского этрапа Лебапского велаята Генджиевой Билбил Хемракулыевне,
- домохозяйке из Дяневского этрапа Лебапского велаята Абдыевой Фариде Рахимкулыевне,
- домохозяйке из Саятского этрапа Лебапского велаята Баллыевой Мирван Кадамбаевне,
- домохозяйке из Саятского этрапа Лебапского велаята Ашыровой Айсолтан Худайбердиевне,
- домохозяйке из Саятского этрапа Лебапского велаята Худайбердиевой Айне Италмазовне,
- домохозяйке из Халачского этрапа Лебапского велаята Розыевой Майсе Худаяркуловне,
- домохозяйке из Халачского этрапа Лебапского велаята Рахмановой Арзув Мырадовне,
- домохозяйке из Халачского этрапа Лебапского велаята Мередовой Язгуль Бегмурадовне,
- домохозяйке из Халачского этрапа Лебапского велаята Тагановой Гульзаде Рахманкуловне,
- домохозяйке из Халачского этрапа Лебапского велаята Худайкуловой Гульшат Пенджиевне,
- работнице обслуживания средней школы № 31 Керкинского этрапа Лебапского велаята Министерства образования Туркменистана Алымовой Гульджан Доврангелдиевне,
- младшей медсестре Наркологического отделения Керкинской этрапской больницы Лебапского велаятского управления здравоохранения Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Джумаевой Яхтыгуль Розыкуловне,
- домохозяйке из Керкинского этрапа Лебапского велаята Ходжаевой Джахан Алланазаровне,
- домохозяйке из Ходжамбазского этрапа Лебапского велаята Абдуллаевой Дильфузе Абдурасуловне,
- домохозяйке из Ходжамбазского этрапа Лебапского велаята Темировой Гузал Хабибуллаевне,
- домохозяйке из Ходжамбазского этрапа Лебапского велаята Амиркуловой Зибе Ягшыкуловне,
- домохозяйке из Ходжамбазского этрапа Лебапского велаята Халлыевой Джерен Гурбангулыевне,
- работнице отдела по озеленению и коммунальным работам управления коммунального хозяйства города Магданлы Койтендагского этрапа Объединения коммунального хозяйства хякимлика Лебапского велаята Данияровой Бибимайрам Аликабуловне,
- домохозяйке из Койтендагского этрапа Лебапского велаята Алланазаровой Гульсаре Сапаргелдиевне,
- домохозяйке из Койтендагского этрапа Лебапского велаята Каюмовой Манзуре Аллановне,
- домохозяйке из Койтендагского этрапа Лебапского велаята Ташевой Норжон Саидовне,
- домохозяйке из Койтендагского этрапа Лебапского велаята Нарбековой Байрамгуль Алланазаровне,
- домохозяйке из города Мары Марыйского велаята Пашшыевой Акмае Дурдыевне,
- домохозяйке из города Мары Марыйского велаята Тагиевой Людмиле Сергеевне,
- домохозяйке из Марыйского этрапа Марыйского велаята Союнхановой Бягуль Мухамметмырадовне,
- домохозяйке из Марыйского этрапа Марыйского велаята Халлыевой Гульбахар Байлыевне,
- домохозяйке из Векилбазарского этрапа Марыйского велаята Гарягдыевой Дженнет Бердимырадовне,
- домохозяйке из Векилбазарского этрапа Марыйского велаята Гулмырадовой Мае Бердигулыевне,
- домохозяйке из Сакарчагинского этрапа Марыйского велаята Атаевой Хатыдже Гулмырадовне,
- домохозяйке из Сакарчагинского этрапа Марыйского велаята Нурыевой Гурбангуль Самадовне,
- работнице швейного цеха текстильного комплекса имени Великого Сапармурата Туркменбаши города Байрамали Министерства текстильной промышленности Туркменистана Чарыевой Чемен Нурназаровне,
- библиотекарю средней школы № 36 Байрамалийского этрапа Марыйского велаята Министерства образования Туркменистана Сяхетгулыевой Мамаджан Довлетмырадовне,
- домохозяйке из Байрамалийского этрапа Марыйского велаята Чарыевой Шекер Курбангулыевне,
- домохозяйке из Байрамалийского этрапа Марыйского велаята Аманмырадовой Зылыхе Ходжагулыевне,
- домохозяйке из Байрамалийского этрапа Марыйского велаята Абдырахмановой Гульпери Аламхановне,
- домохозяйке из Каракумского этрапа Марыйского велаята Саларовой Майсе Оразгелдиевне,
- домохозяйке из Каракумского этрапа Марыйского велаята Айдогдыевой Дунья Дядебаевне,
- домохозяйке из Каракумского этрапа Марыйского велаята Ниязовой Хатыдже Худайдатовне,
- домохозяйке из Каракумского этрапа Марыйского велаята Гусейиновой Нурджан Хусайиновне,
- домохозяйке из Каракумского этрапа Марыйского велаята Овгановой Мадине Гулахметовне,
- домохозяйке из Каракумского этрапа Марыйского велаята Ханмаммедовой Бибинур Османовне,
- домохозяйке из Каракумского этрапа Марыйского велаята Хождыловой Магуль Гюлистановне,
- домохозяйке из Каракумского этрапа Марыйского велаята Сейпединовой Назпери Джумаевне,
- домохозяйке из Каракумского этрапа Марыйского велаята Гулмаммедовой Шапери Абдуакеримовне,
- домохозяйке из Каракумского этрапа Марыйского велаята Ханмамедовой Зылыхе Абибуллаевне,
- домохозяйке из Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята Агаджыевой Айнур Нурмухоммедовне,
- домохозяйке из Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята Сапаровой Бибиджан Недировне,
- домохозяйке из Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята Эмировой Маджан Гюлзаровне,
- домохозяйке из Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята Оразмырадовой Огулджерен Нурбердиевне,
- домохозяйке из Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята Везировой Гунче Юсуповне,
- домохозяйке из Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята Мырадовой Мапери Азизовне,
- домохозяйке из Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята Семедовой Гульбиби Аллабахшовне,
- домохозяйке из Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята Ахтаровой Маназ Овезовне,
- домохозяйке из Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята Сертиповой Бузур Шемсатдиновне,
- домохозяйке из Иолотанского этрапа Марыйского велаята Мимхановой Сабджан Датхудаевне,
- домохозяйке из Иолотанского этрапа Марыйского велаята Атамаммедовой Бибихаджар Джумаевне,
- домохозяйке из Иолотанского этрапа Марыйского велаята Гулмамедовой Зарбахт Эзизовне,
- домохозяйке из Иолотанского этрапа Марыйского велаята Сейитмаммедовой Нурджан Мухаммедовне,
- домохозяйке из Иолотанского этрапа Марыйского велаята Рахмедовой Дурбахт Бакыровне,
- домохозяйке из Иолотанского этрапа Марыйского велаята Назаровой Мадине Сапаровне,
- домохозяйке из Иолотанского этрапа Марыйского велаята Назаровой Дурджан Маметрзаевне,
- домохозяйке из Иолотанского этрапа Марыйского велаята Тайыровой Язджемал Ягшымовне,
- домохозяйке из Иолотанского этрапа Марыйского велаята Парадиновой Джемиле Мурзахановне,
- домохозяйке из Иолотанского этрапа Марыйского велаята Мырадовой Гульджемиле Ахмедовне,
- домохозяйке из Иолотанского этрапа Марыйского велаята Саларовой Ганджатун Ширалиевне,
- домохозяйке из Иолотанского этрапа Марыйского велаята Айдувовой Алыме Абдулваидовне,
- домохозяйке из Иолотанского этрапа Марыйского велаята Дурмамедовой Нурджан Гуламрасуловне,
- домохозяйке из Иолотанского этрапа Марыйского велаята Курбановой Айне Агадурдыевне,
- домохозяйке из Мургабского этрапа Марыйского велаята Мередовой Айгуль Союновне,
- домохозяйке из Мургабского этрапа Марыйского велаята Айдогдыевой Майе Какадурдыевне,
- домохозяйке из Мургабского этрапа Марыйского велаята Овезнепесовой Лачын Какабаевне,
- домохозяйке из Тахтабазарского этрапа Марыйского велаята Халлыевой Бахар Какагелдиевне.