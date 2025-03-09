Посол Туркменистана встретился в Пакистане с послом Эфиопии

В посольстве Федеративной Демократической Республики Эфиопия в Исламабаде состоялась встреча между послом Туркменистана А. Мовламовым и послом этой страны в Пакистане и Туркменистане Джемалом Бекером Абдуллой. Об этом 5 марта сообщил официальный сайт посольства Туркменистана в Пакистане.

На встрече посол Джемал Бекер Абдулла рассказал о своей недавней поездке в Туркменистан для вручения верительных грамот, а также о результативных встречах с высокопоставленными должностными лицами в Ашхабаде.

В свою очередь, посол Туркменистана выразил благодарность за успешный визит туркменской делегации во главе с председателем Демократической партии Туркменистана А. Сердаровым в город Аддис-Абеба с 31 января по 2 февраля 2025 года и за оказанное гостеприимство.

Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении двустороннего, регионального и многостороннего сотрудничества.