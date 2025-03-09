Международная конференция по экономическому сотрудничеству пройдет в Ашхабаде 19 марта

19 марта Ашхабад примет международную конференцию «Международный год мира и доверия: роль межрегионального экономического сотрудничества в обеспечении устойчивого развития». Об этом в ходе заседания правительства сообщил глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, пишет TDH.

По его словам, мероприятие объединит руководителей государственных структур, представителей крупных компаний из зарубежных стран, международных организаций, финансовых институтов и дипломатических представительств.

Программа конференции включает пять тематических сессий, посвященных актуальным вопросам регионального сотрудничества. Особое внимание будет уделено геополитическому и геоэкономическому значению энергетических, транспортных и инфраструктурных проектов в Центральной и Южной Азии.

Участники обсудят реализацию крупных международных проектов, в том числе газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), строительство линии электропередачи Туркменистан–Афганистан–Пакистан (ТАП), а также развитие транспортной взаимосвязанности в регионах Центральной и Южной Азии.

На полях конференции запланировано проведение двусторонних встреч в различных форматах.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов одобрил проведение форума и поручил министру иностранных дел обеспечить высокий уровень организации мероприятия, которое будет способствовать развитию межрегионального экономического взаимодействия для обеспечения устойчивого развития.