Интервью председателя Халк Маслахаты Туркменистана телеканалу «Euronews»

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал эксклюзивное интервью корреспонденту телеканала Euronews Лоро Баквелли. Текст интервью опубликован в сегодняшнем номере газеты «Нейтральный Туркменистан».

– Одной из причин, подтолкнувшей Европейский Союз к Центральной Азии, является ситуация между Украиной и Россией. Туркменистан обладает нейтральным статусом и известен своей приверженностью миру и доверию. Расскажите, пожалуйста, каково Ваше мнение о ситуации между Россией и Украиной, а также как Вы оцениваете предпринимаемые в нынешний период попытки для достижения мира?

– Прежде всего рад видеть Вас и Ваших коллег в Туркменистане. Мы высоко ценим сотрудничество с телеканалом «Euronews», и считаю, что встреча в эфире с его многомиллионной аудиторией – хорошая возможность для них, чтобы лучше узнать Туркменистан, а также получить представление о реализуемой внутренней политике и деятельности, осуществляемой на международной арене.

Нейтралитет – основа проводимой нами внешней политики, которая чётко определяет принципы взаимодействия Туркменистана с мировым сообществом, в том числе в сложных условиях. При этом Туркменистан выделяет три основные позиции, которые включают следующее:

В политическом аспекте наша страна – нейтральное государство, что признано Организацией Объединённых Наций. Наша страна не приемлет участия и вовлечения в международные конфликты. Данная позиция закреплена в Конституции и Конституционном законе Туркменистана «О постоянном нейтралитете Туркменистана», а также в иных базовых документах, относящихся к внешней политике нашего государства.

С юридической точки зрения наша страна выступает сторонником разрешения всех возникающих межгосударственных споров исключительно на основе Устава Организации Объединённых Наций и общепризнанных норм международного права.

С глобальной позиции Туркменистан не поддерживает применения силы в международных отношениях, так как война не является решением складывающихся ситуаций, что неоднократно подтверждала практика. Есть такая замечательная туркменская пословица «В войне не бывает выигравших». Именно это изречение, в корне верное, движет и будет двигать нами.

Всё сказанное выше в полной мере относится к Вашему вопросу.

– Одна из наиболее насущных проблем в регионе – недостаток воды. Этот вопрос усугубляется из-за растущего экономического спроса на воду. Что Вы думаете о сотрудничестве между международным сообществом и правительством в этой области?

– Если говорить откровенно, для региона это является очень большой проблемой. Мы и ранее в выступ­лениях озвучивали три ключевых принципа в деле рассмотрения вод­ной проблематики в Центральной Азии. Это:

во-первых, соблюдение норм международного права. Это значит, что водные ресурсы являются общим достоянием всего человечества. Исходя из этого, водопользование должно осуществляться в соответствии с общепризнанными нормами, в частности, на основе Конвенции Организации Объединённых Наций;

во-вторых, взаимный учёт интересов. Это предполагает, что следует учитывать интересы народов всех государств при использовании водных ресурсов. Только такой подход обеспечит справедливое и устойчивое развитие;

в-третьих, привлечение в этот процесс международных структур, прежде всего Организации Объединённых Наций. Убеждены, что участие ООН в инициативах по водной проблематике обеспечит их легитимность и эффективность.

Исходя из этого Туркменистан предлагает учредить Региональный совет по вопросам водопользования в странах Центральной Азии с целью налаживания механизмов использования водных ресурсов трансграничных рек региона. Это станет значимым шагом в укреплении добрососедства, прогресса и сотрудничества. Вместе с тем мы выступаем в поддержку принятия Конвенций Организации Объединённых Наций по рекам Амударья и Сырдарья.

– Статус нейтралитета Туркменистана очень важен для политических переговоров. Также этот фактор проявляется и в ваших отношениях с Афганистаном. В данной связи, что Вы можете сказать относительно нынешнего состояния двусторонних отношений с Афганистаном?

– Стратегия Туркменистана здесь весьма продумана, так как данный вопрос – один из тех, которому уделяется особое внимание во внешней политике нашего государства.

Афганский народ – наш сосед, с которым мы живём бок о бок вот уже много столетий. Традиции, обычаи, а также культурно-духовные ценности афганцев нам ещё более близки. Словом, туркмены и афганцы связаны исторически сложившимися с давних времён отношениями. Поэтому судьба Афганистана и проживающих там людей нам не безразлична.

Мы хотим, чтобы афганцы, живя в мире и согласии, строили своё государство, возродили его экономическую и социальную инфраструктуру. Точно так же выступаем за интеграцию Афганистана в протекающие в регионе и за его пределами экономические процессы и участие в реализации проектов. Исходя из этого, Туркменистан запустил и успешно претворяет в жизнь ряд важных и перспективных экономических проектов с участием Афганистана.

В их числе можно указать проекты прокладки газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, линий электропередачи и связи в Пакистан по территории Афганистана, железных дорог из нашей страны в афганском направлении.

Туркменистан оказывает народу Афганистана значительную гуманитарную помощь. В нашей стране обучаются афганские студенты, то есть молодёжь, за счёт собственных средств мы строим социальные объекты на территории этого государства.

Наша страна активно выступает за международное содействие в урегулировании ситуации в Афганистане посредством политических инструментов и с учётом интересов его народа.

В данном контексте Туркменистан принимает непосредственное участие в различных мероприятиях по Афганистану. При этом наша страна, с учётом сложившейся в соседнем государстве обстановки, исходит из стремления нового правительства к стабилизации отношений с мировым сообществом.

Принимая во внимание позицию Организации Объединённых Наций, мы поддерживаем конструктивный диалог с руководством Афганистана.

Повторю снова: Афганистан – близкое нам братское государство, и потому содействие миру, согласию и развитию во благо народа этой страны является для Туркменистана ещё большим приоритетом.

– Возвращаясь к теме, связанной с новым интересом Европейского Союза к Центральной Азии, как Вы оценивае­те это направление сотрудничества, и что это значит для Туркменистана?

– Данный вопрос весьма обширный, заслуживающий отдельного разговора.

Однако попытаюсь выделить его ключевые аспекты, а также сформулировать приоритетные направления сотрудничества нашей страны с Европейским Союзом.

Прежде всего отношения Туркменистана с Европейским Союзом стоит рассматривать с исторического ракурса. Первые достоверно известные контакты турк­мен и европейцев восходят к раннему Средневековью, которые на протяжении длительного времени развивались по линии политики, экономики и торговли. Было также налажено и взаимообогощалось сотрудничество в области культуры и науки.

По этой причине могу утверждать наличие исторической предпосылки, при том ключевой и основательной, которая позволит Туркменистану в современную эпоху развивать отношения с Европейским Союзом и Европой в целом.

Наше государство придаёт огромное значение наращиванию политического диалога с Европейским Союзом, поддерживает сотрудничество в области торговли, транспорта, связи и коммуникаций, культуры, науки и образования посредством расширения экономического партнёрства.

Следует отметить также важность межпарламентских отношений.

Хочу сказать, что в последние годы в Ашхабаде и Брюсселе регулярно проходят межпарламентские встречи, а также заседания Сов­местного комитета Туркменистан–Европейский Союз. Кроме того, действует Диалог по правам человека «Туркменистан–Европейский Союз». Мы готовы продолжать и расширять работу в этом направлении.

Наращивание сотрудничества с европейскими партнёрами выгодно для каждой стороны. Считаем, что это отражает реальные запросы и тенденции современного глобального развития.

Конечно, в энергетическом секторе имеется колоссальный потенциал, обоюдный интерес к которому сегодня только возрастает. Причина этого заключается в том, что европейский рынок энергоресурсов – один из крупнейших в мире. В условиях современности это требует бесперебойных и в больших объёмах поставок энергосырья для стабильного развития экономики Европы.

Туркменистан готов к тесной работе с европейскими партнёрами по вопросу поставки природного газа. Один из путей для целевых действий – реализация транскаспийского маршрута.

Мы всегда выступали за налаживание полноценного энергетического партнёрства на Каспии, в том числе за прокладку подводных трубопроводов в западном направлении. Это наше законное право, закреплённое в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Мы исходим из того, что создание на Каспии подводной инфраструктуры отвечает экономическим требованиям прибрежных государств, что в свою очередь предполагает равный учёт интересов производителей, потребителей и транзитёров энергоносителей. В итоге всё это станет ключевым фактором поддержания энергетической безопасности и устойчивости на пространстве Евразии.

Наряду с этим следует решать и юридические воп­росы, связанные с демаркацией дна Каспийского моря. Сейчас здесь мы не видим каких-либо препятствий: всё зависит от доброй воли и готовности всех участников данного процесса. У Туркменистана такая воля есть.

Предлагаем также не ограничивать поставку энергоресурсов. Прежде всего мы выступаем за то, чтобы начать совместные проекты в области «зелёной» энергетики и поставлять электроэнергию в Европу. Туркменистан готов к экспорту электроэнергии.

В настоящее время на принадлежащем нашей стране берегу Каспия ведётся строительство электростанции мощностью 1 тысяча 574 мегаватта. Уверен, что при консолидированном усилии государств, через территории которых пройдут линии электропередачи, данный проект будет реализован в ближайшее время и на основе взаимной выгоды.

Мы также готовы к работе с европейскими партнёрами в области водородной энергетики и использования регенеративных источников энергии.

– Можете ли Вы рассказать нам о расширении добычи природного газа в Туркменистане и Ваших планах на этот счёт? Может ли Ваша работа стать основным решением в обеспечении газовой безопасности Европы? Что Вы думаете о будущем этого вопроса?

– Наша страна занимает четвёртое место в мировом рейтинге по запасам природного газа.

Приведу ещё один конкретный пример: по запасам газа месторождение «Galkynyş» занимает первое место в мире. Его запасы составляют 27,4 триллиона кубометров.

Эти цифры говорят, что экспортный потенциал нашей страны позволяет удовлетворять потребности в энергии не только собственные, но и партнёров по региону и за его пределами.

Подтверждение тому – построенные и ныне успешно действующие магистральные газопроводы в восточном, южном и северном направлениях. Подобные проекты может инициировать только государство, обладающее необходимыми объёмами энергетических ресурсов.

– Туркменистан, как одна из 5 стран Центральной Азии, через несколько месяцев примет участие в Саммите, который состоится в Узбекистане. В чём заключаются основные идеи, которые Вы намерены предложить на Саммите? И с какими из них Вы можете поделиться с нашими зрителями?

– Это первый Саммит Центральная Азия–Европейский Союз, и с этим связаны особые надежды и ассоциации. От Саммита ожидаем равноправного, стратегического и активного диалога по всему спектру отношений, принятия значимых решений и соглашений.

Мир меняется очень быстро, складываются новые политические и геоэкономические обстоятельства. С учётом этих факторов следует сформулировать суть и содержание партнёрства.

Я уверен в большой перспективности сотрудничества, потому что государства Центральной Азии развиваются ускоренными темпами. Эти страны имеют выгодное географическое расположение на стыке Азии и Европы, обладают колоссальными природными ресурсами, а их население – молодое и трудоспособное.

Сегодня Центральная Азия – весьма ключевой на планете регион, где есть стремление к жизни и развитию в обстановке мира, безопасности и устойчивости, осуществляется сотрудничество с иностранными партнёрами на принципах равноправия и обоюдной выгоды. Именно эти принципы заложены в основу взаимодействия центральноазиатских государств и их лидеров, между которыми сегодня налажены конструктивные форматы внутрирегионального диалога и сотрудничества. Поэ­тому Центральную Азию стоит воспринимать именно с такого ракурса, она должна быть привлекательной для Европейского Союза.

Естественно, что нашим странам полезны и интересны практические наработки, достижения и возможности Европейского Союза в сферах экономики, экологии, технологий и искусственного интеллекта.

Считаю, что есть хорошие перспективы для взаимодействия по глобальной внешне­политической повестке. Уверен также в наличии широких возможностей для солидарной работы по поддержанию региональной безопасности, укреп­лению границ, борьбе с распространением наркотиков и в других направлениях.

Что касается отношений между Центральной Азией и Европейским Союзом, то в целом Туркменистан стремится, чтобы они были: долгосрочными; конструктивными; комплексными и конкретными.

Надеемся, что предстоящий Саммит придаст нужный импульс именно таким отношениям. Очевидно, что такое сотрудничество станет полезным для каждого и будет иметь большое будущее, и потому мы должны совместно работать для эффективной реализации таких перспектив на основе взаимной выгоды.