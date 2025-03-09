Гурбангулы Бердымухамедов: Туркменистан готов поставлять газ в ЕС

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов в интервью телеканалу Euronews подчеркнул готовность Туркменистана к тесному сотрудничеству с европейскими партнёрами по поставкам природного газа, сообщает TDH.

По мнению Гурбангулы Бердымухамедова, колоссальный потенциал сотрудничества Туркменистана и ЕС имеется в энергетическом секторе. Причина этого заключается в том, что европейский рынок энергоресурсов – один из крупнейших в мире. В условиях современности это требует бесперебойных и в больших объёмах поставок энергосырья для стабильного развития экономики Европы.

«Туркменистан готов к тесной работе с европейскими партнёрами по вопросу поставки природного газа. Один из путей для целевых действий – реализация транскаспийского маршрута.

Мы всегда выступали за налаживание полноценного энергетического партнёрства на Каспии, в том числе за прокладку подводных трубопроводов в западном направлении. Это наше законное право, закреплённое в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Мы исходим из того, что создание на Каспии подводной инфраструктуры отвечает экономическим требованиям прибрежных государств, что в свою очередь предполагает равный учёт интересов производителей, потребителей и транзитёров энергоносителей. В итоге всё это станет ключевым фактором поддержания энергетической безопасности и устойчивости на пространстве Евразии.

Наряду с этим следует решать и юридические воп­росы, связанные с демаркацией дна Каспийского моря. Сейчас здесь мы не видим каких-либо препятствий: всё зависит от доброй воли и готовности всех участников данного процесса. У Туркменистана такая воля есть», – подчеркнул Национальный Лидер.

Председатель Халк Маслахаты также отметил, что Туркменистан предлагает не ограничиваться поставками энергоресурсов и готова начать совместные проекты в области зелёной энергетики. В настоящее время на туркменском берегу Каспия строится электростанция мощностью 1574 мегаватта.

«Мы также готовы к работе с европейскими партнёрами в области водородной энергетики и использования регенеративных источников энергии», – добавил Гурбангулы Бердымухамедов.

Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул, что Туркменистан занимает четвёртое место в мировом рейтинге по запасам природного газа. По запасам газа месторождение «Galkynyş» занимает первое место в мире. Его запасы составляют 27,4 триллиона кубометров.

«Эти цифры говорят, что экспортный потенциал нашей страны позволяет удовлетворять потребности в энергии не только собственные, но и партнёров по региону и за его пределами», – сказал Гурбангулы Бердымухамедов.