В Ашхабаде в честь Международного женского дня состоялся праздничный концерт

7 марта во Дворце мукамов Государственного культурного центра Туркменистана состоялся концерт мастеров искусств, посвященный Международному женскому дню.

Праздник широко отмечается в Туркменистане и отражает уважительное отношение к представительницам прекрасного пола и, в первую очередь, женщине-матери, сообщает ТДХ.

На праздничный концерт были приглашены участницы из разных регионов страны, члены Правительства, депутаты Меджлиса, ветераны труда, активистки общественных организаций, передовики производства, представляющие все отрасли национальной экономики. Также почётными гостями стали сотрудницы аккредитованных в Туркменистане дипмиссий и международных структур.

Литературно-музыкальная композиция «Enä tagzym – mukaddeslige tagzym», блистательно исполненная солистом, артистами театров, объединённым ансамблем хореографических и хоровых коллективов, стала великолепной увертюрой концерта.

Продолжился концерт выступлениями народных и заслуженных артистов Туркменистана, популярных исполнителей, музыкальных ансамблей и фольклорных коллективов.

По традиции, значительную часть праздничной программы составили номера с участием представителей сильного пола.

Звучали песни на английском, испанском, китайском, русском и французском языках.

Своё мастерство демонстрировали и самые юные артисты. Лирический номер «Eje, eje, jan eje!» с участием солистов детского хора «Güneş», танцевальных групп «Şowhun» и «Meňli» стал тёплым поздравлением любимым мамам и бабушкам.

Песня «Bagtyýar diýaryň mähribanlary», исполненная всеми участниками торжества, прозвучала как финальный аккорд концерта.