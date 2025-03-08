Шквалом оваций встретила лебапская публика группу «Галкыныш» и цирковых артистов

Выступления всемирно известной группы «Галкыныш» и артистов Государственного цирка Туркменистана и Государственного цирка города Аркадага были встречены лебапской публикой бурными овациями.

Зрелищные представления шли в Туркменабате с 5 по 7 марта в здании «Белой юрты туркмен» и стали достойным праздничным подарком для жителей восточного региона Туркменистана.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», начинались представления с номеров талантливых артистов государственного цирка: жонглеры, клоуны, дрессированные обезьянки и пони.

Искусных джигитов группы «Галкыныш» публика встречала бурными аплодисментами. Неповторимая магия мастерства 17 джигитов на 10 ахалтекинских конях, гармония их движений сочетаются с радостью и волнением зрителей. Конное представление включает в себя шоу с мечами, пирамиду на скакунах и много других головокружительных трюков.

Бурные овации зрителей всех возрастов звучали в знак восхищения мастерством джигитовки.

Цирковое представление завершалось танцем «Куштдепди» в исполнении девичьего танцевально-фольклорного коллектива Лебапского велаята, отмечает источник.

Напомним, что с 10 по 12 марта гастроли «Галкыныш» и цирковых артистов продолжаться в Марыйском велаяте.

Ранее мы сообщали, что более 15 тысяч зрителей увидят шоу «Галкыныш» в Лебапском велаяте.