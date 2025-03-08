Туркменистан и Грузия подписали соглашение о сотрудничестве в таможенных делах

Сегодня в Ашхабаде между правительствами Туркменистана и Грузии было подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных делах. Документ подписан по итогам расширенных переговоров, состоявшихся в рамках официального визита грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Туркменистан. Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы Туркменистана.

Данное соглашение стало юридической основой для дальнейшего практического взаимодействия между таможенными органами Туркменистана и Грузии.

В соответствии с документом стороны будут взаимодействовать и обмениваться опытом по широкому спектру вопросов: борьба с таможенными правонарушениями, в том числе с контрабандой, электронный обмен информацией о перемещаемых через границу товарах и транспортных средствах, взаимодействие в области анализа данных таможенной статистики, управление таможенными рисками.