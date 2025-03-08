Туркменистан и Великобритания развивают сотрудничество в сфере высшего образования

Делегация Туркменистана провела переговоры с руководством Университета Ковентри в рамках визита в Великобританию для участия в заседании Совместного туркмено-британского торгово-промышленного совета. Как сообщает Министерство образования Туркменистана, стороны сосредоточились на вопросах расширения академического взаимодействия, обмена опытом и внедрения передовых образовательных технологий.

Туркменские представители посетили лондонский филиал Университета Ковентри, где ознакомились с образовательными программами, соответствующими высоким международным стандартам. Особое внимание было уделено инновационным подходам к обучению, интеграции цифровых технологий в учебный процесс и сотрудничеству университета с бизнес-сектором.

В ходе встречи с руководителем Школы менеджмента Университета Ковентри в Лондоне доктором Джоанной Вулгаропулу обсуждались перспективы сотрудничества в сфере послевузовского образования. Университет предлагает программы магистратуры и бакалавриата в области маркетинга, экономики, финансов и глобального бизнеса. Также рассматривались вопросы доступа туркменских студентов к международной сети выпускников, поддержки иностранных студентов и организации специализированных магистерских программ.

Встреча стала логичным продолжением образовательного сотрудничества между странами, начало которому было положено в апреле 2024 года во время визита Государственного секретаря по иностранным делам Великобритании в Туркменистан, когда образование было определено одной из ключевых сфер двусторонних отношений.

Университет Ковентри, входящий в престижные международные рейтинги Times Higher Education и QS Education Ranking, имеет значительный опыт международного сотрудничества с филиалами в Египте, Марокко, Польше, Казахстане, Алжире и странах Юго-Восточной Азии.

По итогам переговоров стороны выразили заинтересованность в продолжении диалога и организации экспертных консультаций для детальной проработки форматов сотрудничества, что открывает новые возможности для интеграции туркменских вузов в мировое образовательное пространство.