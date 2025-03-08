Специальный представитель ЕС по Центральной Азии провел ряд встреч в Ашхабаде

С 4 по 6 марта в Ашхабаде с рабочим визитом находился недавно назначенный Специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии, посол Эдуард Стипрайс.

Он провел ряд встреч на высоком уровне для обсуждения ключевых аспектов сотрудничества между ЕС и Туркменистаном, региональной стабильности и многостороннего взаимодействия, сообщается в пресс-релизе Представительства ЕС в Туркменистане.

Так, в первый день своего визита он встречался с вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым для обмена мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между ЕС и Туркменистаном.

Далее состоялась его встреча с председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой. В ходе встречи обсуждалось межпарламентское сотрудничество и законодательные инициативы Туркменистана в сферах, представляющих взаимный интерес.

Также в рамках своего визита Эдуард Стипрайс провел встречу с Постоянным координатором ООН в Туркменистане Дмитрием Шлапаченко, в ходе которой стороны обсудили сотрудничество ООН и ЕС в стране и совместные усилия в области устойчивого развития.

Встреча с послом, главой Центра ОБСЕ в Ашхабаде Джоном С. МакГрегором была посвящена региональным вызовам безопасности и возможностям для усиленного сотрудничества между ЕС и ОБСЕ в Центральной Азии.

Также прошли переговоры Эдуарда Стипрайса с главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (UNRCCA) Кахой Имнадзе, руководителями миссий ЕС и послами стран Центральной Азии.

Эдуард Стипрайс вступил в должность Специального представителя ЕС по ЦА 1 марта. Тот факт, что он прибыл в Ашхабад всего через несколько дней после своего вступления на пост, подчеркивает важность, которую Европейский Союз придает взаимодействию с Туркменистаном и Центральной Азией, уделяя особое внимание региональному сотрудничеству, экономическому развитию и диалогу по вопросам безопасности.