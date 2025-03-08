Рашид Мередов провел телефонный разговор с Каей Каллас

7 марта состоялся телефонный разговор между заместителем Председателя Кабинета Министров, Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской Комиссии Каей Каллас, сообщает МИД Туркменистана.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между Туркменистаном и Европейским Союзом. Особое внимание было уделено расширению взаимодействия в рамках формата «Центральная Азия – Европейский Союз».

Дипломаты также обменялись мнениями относительно предстоящих встреч на высшем и высоком уровне, запланированных в ближайшее время.