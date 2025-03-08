Председатель Халк Маслахаты Туркменистана дал интервью Euronews

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана дал интервью Euronews

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов недавно ответил на вопросы корреспондента авторитетной телекомпании Euronews Лоро Баквелли. В ходе интервью были затронуты ключевые вопросы внутренней и внешней политики Туркменистана, пишет TDH.

Герой-Аркадаг подчеркнул, что нейтралитет является основой внешней политики Туркменистана. Говоря о ситуации между Россией и Украиной, он отметил, что страна придерживается трех основных позиций: сохранение политического нейтралитета, признанного ООН; решение межгосударственных споров исключительно на основе Устава ООН; и непринятие применения силы в международных отношениях.

Особое внимание в интервью было уделено водным проблемам в Центральной Азии. Председатель Халк Маслахаты предложил учредить Региональный совет по вопросам водопользования и выступил за принятие Конвенций ООН по рекам Амударья и Сырдарья.

Касаясь отношений с Афганистаном, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Туркменистан реализует ряд важных экономических проектов с участием соседней страны, включая газопровод Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия и строительство железных дорог.

Относительно сотрудничества с Европейским Союзом Герой-Аркадаг заявил о готовности Туркменистана к поставкам природного газа в Европу, в том числе через транскаспийский маршрут. Он также сообщил о строительстве на берегу Каспия электростанции мощностью 1574 мегаватта и выразил заинтересованность в экспорте электроэнергии.

В преддверии первого Саммита Центральная Азия–Европейский Союз Бердымухамедов выразил надежду на налаживание равноправного, стратегического и активного диалога, подчеркнув, что сотрудничество должно быть долгосрочным, конструктивным, комплексным и конкретным.​​​​​​​​​​​​​​​​