Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов недавно ответил на вопросы корреспондента авторитетной телекомпании Euronews Лоро Баквелли. В ходе интервью были затронуты ключевые вопросы внутренней и внешней политики Туркменистана, пишет TDH.

Герой-Аркадаг подчеркнул, что нейтралитет является основой внешней политики Туркменистана. Говоря о ситуации между Россией и Украиной, он отметил, что страна придерживается трех основных позиций: сохранение политического нейтралитета, признанного ООН; решение межгосударственных споров исключительно на основе Устава ООН; и непринятие применения силы в международных отношениях.

Особое внимание в интервью было уделено водным проблемам в Центральной Азии. Председатель Халк Маслахаты предложил учредить Региональный совет по вопросам водопользования и выступил за принятие Конвенций ООН по рекам Амударья и Сырдарья.

Касаясь отношений с Афганистаном, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Туркменистан реализует ряд важных экономических проектов с участием соседней страны, включая газопровод Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия и строительство железных дорог.

Относительно сотрудничества с Европейским Союзом Герой-Аркадаг заявил о готовности Туркменистана к поставкам природного газа в Европу, в том числе через транскаспийский маршрут. Он также сообщил о строительстве на берегу Каспия электростанции мощностью 1574 мегаватта и выразил заинтересованность в экспорте электроэнергии.

В преддверии первого Саммита Центральная Азия–Европейский Союз Бердымухамедов выразил надежду на налаживание равноправного, стратегического и активного диалога, подчеркнув, что сотрудничество должно быть долгосрочным, конструктивным, комплексным и конкретным.​​​​​​​​​​​​​​​​