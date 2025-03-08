Главы МИД Туркменистана и Грузии подписали программу сотрудничества на 2025-2026 годы

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и глава внешнеполитического ведомства Грузии Мака Бочоришвили подписали Программу сотрудничества между министерствами двух стран на 2025-2026 годы. Церемония подписания состоялась 7 марта в Ашхабаде в рамках официального визита представительной грузинской делегации во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи дипломаты отметили важность контактов на высшем и высоком уровне для развития двусторонних отношений. Особое внимание было уделено активному сотрудничеству Туркменистана и Грузии как в двустороннем формате, так и на международных площадках, прежде всего в рамках ООН. Стороны также обсудили проведение совместных мероприятий в текущем году.

Министры договорились о продолжении взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами посредством активного диалога и проведения регулярных консультаций на уровне руководителей министерств и глав департаментов.