В Туркменистане пройдет онлайн-хакатон «Мастерство программного обеспечения»

Туркменский государственный архитектурно-строительный институт приглашает к участию в хакатоне «Мастерство программного обеспечения», который будет проходить в онлайн-формате с 9 по 10 апреля.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», в хакатоне могут принять участие студенты средних профессиональных и высших учебных заведений Туркменистана. От каждого учебного заведения — одна команда в составе трех студентов.

На решение задач в области программирования командам будет отведено 3 часа.

Студенческие работы будут оцениваться жюри по таким критериям, как актуальность, оригинальность, новизна, практическая значимость. Умение участников эффективно использовать отведенное время и работать в команде также будет учитываться при подведении итогов.

Студентам, желающим выступить в конкурсе, необходимо до 26 марта заполнить анкету участника и отправить в оргкомитет по электронной почте: tdbgi.progussat@gmail.com.

Образец анкеты и другая подробная информация о конкурсе доступна на сайте института, а также по электронной почте: tdbgi.progussat@gmail.com; sedahojayev06@gmail.com и телефонам: +99365 10 10 18, +99362 66 55 47.