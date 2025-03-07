Чипс Cheetos в форме покемона продан на аукционе почти за 100 тысяч долларов

Кусочек кукурузных чипсов Cheetos, своей формой напоминающий покемона Чаризарда, был продан на аукционе Goldin за впечатляющую сумму — 87 840 долларов. Об этом сообщает pravilamag.ru со ссылкой на Associated Press.

Согласно данным, представленным на сайте аукционного дома, этот ломтик чипсов Cheetos Flamin’ Hot был обнаружен приблизительно в период с 2018 по 2020 год. К концу 2024 года фотография необычной закуски стала вирусной в социальных сетях.

В торгах приняли участие 60 человек, желающих заполучить редкий экземпляр. Личность покупателя осталась неизвестной. Помимо самого чипса, новый владелец получил специальную карточку покемона и коробку для хранения этого необычного приобретения.

Чаризард — это персонаж из популярной японской франшизы «Покемон», включающей видеоигры, мангу и аниме. Создателем этого покемона является японский игровой дизайнер Кэн Сугимори. Впервые Чаризард появился в компьютерных играх Pokémon Red и Blue, а затем стал регулярным персонажем последующих игр серии.