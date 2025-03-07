Туркменские студенты стали победителями международного конкурса «Студент года — 2024»

Представители Туркменистана завоевали главные награды на международном конкурсе, прошедшем в Казахстане. Дженнет Бердиева, студентка 3-го курса экономического факультета, и Арслан Шаимов, студент 3-го курса факультета менеджмента Туркменского государственного института экономики и управления, стали победителями международного конкурса «Студент года — 2024».

Конкурс был организован «National Academy of Scientific and Innovative Research» (NAcSIR). В мероприятии приняли участие представители Азербайджана, Таджикистана, Казахстана и других стран.