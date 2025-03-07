Туркменские студенты стали лауреатами конкурса восточной поэзии в Санкт-Петербурге

Туркменские студенты успешно выступили в XIX Городском студенческом конкурсе восточной поэзии имени Д.А.Гранина, который состоялся 3 марта в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов.

В данном конкурсе были представлены поэтические произведения на русском и национальных языках в исполнении студентов 20 вузов, которые прибыли в Петербург из разных регионов России и зарубежья. В конкурсе участвовали студенты из Туркменистана, Монголии, Белоруссии, Зимбабве, Китая, Вьетнама, Ливана, Ирана, Мавритании, Марокко, Анголы, Палестины, Пакистана, Сирии, Казахстана и других стран.

Туркменистан в конкурсе представили студенты, обучающиеся в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете — Бибисолтан Рематуллаева и Наргиза Зарипджанова, а также слушатель подготовительного факультета Нарыман Мырадов. По итогам конкурса туркменистанцы заняли почетное третье место.

Тема поэтического конкурса была посвящена любви к Родине и поддержанию мира во всем мире.

Студенты из Туркменистана выступили с поэтической композицией, состоящей из произведений Махтумкули Фраги, Гурбанназара Эзизова и Бердыназара Худайназарова.

Выступления были подготовлены под руководством старших преподавателей кафедры русского языка Ирины Бугаевой и Анны Кисельниковой при содействии деканата по работе с иностранными студентами. Мероприятие посетила многочисленная группа поддержки иностранных студентов университета в сопровождении преподавателей кафедры русского языка.