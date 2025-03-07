Посол Туркменистана стал сопредседателем брифинга агентств ООН в Исламабаде

В Исламабаде 4 марта состоялся первый ежеквартальный брифинг агентств ООН для послов государств-членов.

Мероприятие прошло под совместным председательством Постоянного координатора ООН в Пакистане г-на Мохамеда Яхьи и посла Туркменистана в Пакистане Атаджана Мовламова. Об этом сообщает пресс-служба туркменского дипведомства.

В своем вступительном слове туркменский дипломат подчеркнул провозглашение Генеральной Ассамблеей ООН 2025 года Международным годом мира и доверия. Он отметил важность совместных усилий государств-членов ООН и агентств ООН в укреплении мира и содействии экономическому развитию как на региональном, так и на глобальном уровне.

Мохамед Яхья представил обзор деятельности ООН в Пакистане, обсудив, как текущие международные события влияют на работу Организации.

На брифинге также выступили представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) в Пакистане Флоренс Ролле и представитель Международной организации труда (МОТ) в Пакистане Гейр Тонсталл.