Делегаты Туркменистана обсудили права женщин на форуме ООН в Бангкоке

6 марта 2025 года в Бангкоке (Таиланд) прошли региональные мероприятия по Азии и Тихому океану, посвященные Международному женскому дню. Мероприятия были организованы Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

В составе туркменской делегации участвовали Огулсабыр Бердиева, председатель ЮНЕСКО-клуба «Языки мира» при Туркменском национальном институте мировых языков имени Довлетмаммеда Азади и член Центрального Совета Союза женщин Туркменистана, а также Гульджахан Бердиева, главный специалист отдела информации, анализа и международных отношений Национального центра профсоюзов Туркменистана.

В Конференц-центре ООН представители Туркменистана приняли участие в обсуждении вопросов региональной политики в области прав женщин. В ходе мероприятия делегаты поделились опытом реализации программ по поддержке женщин в Туркменистане и ознакомились с передовыми практиками других стран региона. Особое внимание было уделено вопросам расширения экономических возможностей женщин и их участия в процессах принятия решений.​​​​​​​​​​​​​​​​