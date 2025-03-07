В Москве состоится концерт «Туркменский соловей», посвященный Медениет Шахбердыевой

IX Московский международный фестиваль искусств «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова откроет новый сезон концертом «Туркменский соловей», посвящённым 95-летию Медениет Шахбердыевой.

Концерт состоится 6 апреля в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств (Галерее искусств Зураба Церетели), сообщается в пресс-релизе оргкомитета фестиваля.

В программу концерта вошли прославленные произведения из репертуара Медениет Шахбердыевой, включая арии из европейских опер и романсы туркменских композиторов, написанные специально для нее, а также посвящённые ей.

На сцене выступят лучшие участники фестиваля «Звуки дутара» за десятилетний период его деятельности. В числе артистов — студенты ведущих творческих вузов, солисты знаменитых московских театров, члены жюри и друзья фестиваля.

Концерт, организуется при поддержке Посольства Туркменистана в России.

23 февраля исполнилось 95 лет со дня рождения Медениет (Мае) Шахбердыевой, выдающейся оперной певицы XX века. Творческий путь её сопряжён с Москвой. Здесь она училась, отсюда начались её триумфальные выступления на лучших сценах огромной страны и зарубежья, включая Германию, Францию, Польшу, Индию, Канаду, Швецию и другие страны.

Но самым важным в жизни Медениет всегда оставался Туркменский театр оперы и балета имени Махтумкули: на родной сцене она исполнила практически все партии для колоратурного сопрано.

Нуры Халмамедов на одном из нотных сборников оставил трогательную надпись: «Милой нашей соловушке — Мае Шахбердыевне — в знак большой благодарности, от автора». Одно из наиболее знаменитых его произведений, посвящённых певице, — это вокальный цикл «Недослушанные песни детей Хиросимы и Нагасаки».