В Ашхабаде сдали в эксплуатацию три многоквартирных дома

В новом жилом массиве по улице Алтын несил в Бюзмейинском этрапе города Ашхабада состоялась торжественная сдача в эксплуатацию трёх многоквартирных домов улучшенной планировки.

Как сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан», это четырёхэтажные дома – один на 64 квартиры и два — по 48 квартир.

Торжественная церемония открытия домов прошла в преддверии Международного женского дня.

Новые просторные квартиры улучшенной планировки – это незабываемое событие в жизни новосёлов. Поэтому сегодня здесь царила праздничная и радостная атмосфера.

Новосёл Валентина Чекеренда поделилась своими чувствами:

– Сегодня исполнилась моя заветная мечта, в новом специализированном доме для лиц с ограниченными возможностями мне выделили просторную двухкомнатную квартиру улучшенной планировки со всеми бытовыми условиями. Я и моя семья безгранично рады такому счастью. Хочется обнять весь мир! Обязательно после переезда в новую квартиру будем торжественно праздновать новоселье, соберём друзей, соседей и пригласим всех на той.