В Ашхабаде назвали имена победителей конкурса молодых композиторов

В Национальном музыкально-драматическом театре Туркменистана имени Махтумкули в честь 20-летия принятия Конвенции ЮНЕСКО «Об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения» состоялось подведение итогов конкурса молодых композиторов под названием «Magtymguly Pyragynyň döredijiligi we onuň keşbi dünýäniň saz medeniýetinde». («Творчество и образ Махтумкули в музыкальной культуре мира»).

Как сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан», первое место было присуждено преподавателю Специальной школы искусств Лебапского велаята Бегмырату Худайбердиеву.

Второе место заняли преподаватели Специальной музыкальной школы-интернат при Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой Керим Джумагулыев и Дашогузской специальной школы искусств имени Магтымгулы Гарлыева Сапармырат Байлиев.

Третьего места удостоились преподаватель Марыйской специальной музыкальной школы имени Ёламана Хуммаева Довлетгелди Ханов и студент ТНК им. Майи Кулиевой Аман Акмырадов.

Поощрительные призы также были вручены преподавателю Специальной школы искусств Балканского велаята Тылле Сятиевой, студентам ТНК им. Майи Кулиевой Айлале Гулмырадовой и Нурмухаммету Джомартову, учащейся Детской музыкальной школы № 1 города Ашхабад Тылле Шировой.

Церемония награждения молодых композиторов перешла в концертную программу, ставшую ярким продолжением праздничного события.

Мероприятие организовано совместно Министерством культуры, Секретариатом Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО и Молодёжной организацией Туркменистана имени Махтумкули.