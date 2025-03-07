Более 15 тысяч зрителей увидят шоу «Галкыныш» в Лебапском велаяте

В Туркменабаде в здании «Türkmeniň ak öýi» состоялись выступления национальной конной группы «Галкыныш», организованные совместно с Государственным цирком Туркменистана и Государственным конным цирком города Аркадаг. Мероприятие проходит в рамках турне группы по велаятам страны, сообщается в сегодняшней газете «Туркменистан»

Представления, проходящие в современном архитектурном комплексе с залом на 3 тысячи мест, вызвали огромный интерес с первого дня. 5 марта тысячи жителей восточного региона страны посетили два показа, начавшихся в 15:00 и 18:00.

В Туркменабад для выступлений прибыли все 17 членов группы и 10 ахалтекинских коней. Выступления продлятся три дня. Ожидается, что за все время пребывания группы в Туркменабаде их представления смогут увидеть более 15 тысяч зрителей.