Авиакомпания «Туркменистан» 18 марта организует дополнительный рейс в Саудовскую Аравию

Авиакомпания «Туркменистан» 18 марта запустит дополнительный рейс по маршруту Ашхабад – Джидда (Саудовская Аравия) – Ашхабад. Данный рейс будет осуществляться только в эту дату, говорится в сообщении авиакомпании.

В настоящее время самолеты авиакомпании «Туркменистан» выполняют по маршруту Ашхабад – Джидда – Ашхабад два регулярных рейса в неделю – по средам и пятницам.

Билеты на все международные и внутренние рейсы авиакомпании «Туркменистан» можно приобрести онлайн на сайте turkmenistanairlines.tm.

На сегодняшний день из Ашхабада рейсами авиакомпании «Туркменистан» можно полететь в Дубай, Абу-Даби, Джидду, Дели, Пекин, Бангкок, Хошимин, Куала-Лумпур, Лондон, Франкфурт, Милан и Стамбул.