Туркменистан приглашен на международную торговую выставку TIBCO-2025

Компания Romexpo S.A. из Румынии официально пригласила Туркменистан принять участие в международной выставке TIBCO-2025. Мероприятие состоится с 29 мая по 1 июня в павильоне C2 Центра выставок и крытой арены Romexpo, расположенной в Бухаресте, сообщает сайт СППТ.

Выставка TIBCO (Targul international de bunuri de larg consum) является значимой платформой для международной торговли, объединяющей ведущие компании различных отраслей. Главная цель мероприятия — создание условий для установления деловых контактов, презентации экспортного потенциала и расширения межгосударственного сотрудничества.

Предыдущее участие туркменских предпринимателей в выставке TIBCO в 2024 году стало первым опытом представления национального промышленного потенциала в Румынии. Нынешняя выставка обещает стать масштабным событием, подробная информация о котором доступна на официальном сайте romexpo.ro.