Туркменистан выступил соавтором резолюции ООН о мире и памяти Второй мировой войны

Туркменистан стал одним из соавторов резолюции, направленной на укрепление международной безопасности и сохранение исторической памяти о Второй мировой войне. Документ, принятый без голосования в ходе заседания ООН, призывает страны-участницы объединиться в борьбе с глобальными угрозами и мирному урегулированию международных конфликтов, сообщает официальный сайт ООН.

Ключевые положения резолюции включают призыв к мирному разрешению споров в соответствии с Уставом ООН и необходимость воздерживаться от угрозы силой в международных отношениях.

Резолюция также предлагает провести торжественное заседание Генеральной Ассамблеи в память о жертвах войны в мае 2025 года.

Помимо Туркменистана, соавторами документа выступили Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.