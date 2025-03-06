Туркменистан выступил соавтором резолюции ООН о мире и памяти Второй мировой войны
Туркменистан стал одним из соавторов резолюции, направленной на укрепление международной безопасности и сохранение исторической памяти о Второй мировой войне. Документ, принятый без голосования в ходе заседания ООН, призывает страны-участницы объединиться в борьбе с глобальными угрозами и мирному урегулированию международных конфликтов, сообщает официальный сайт ООН.
Ключевые положения резолюции включают призыв к мирному разрешению споров в соответствии с Уставом ООН и необходимость воздерживаться от угрозы силой в международных отношениях.
Резолюция также предлагает провести торжественное заседание Генеральной Ассамблеи в память о жертвах войны в мае 2025 года.
Помимо Туркменистана, соавторами документа выступили Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.