Новгородские предприниматели готовятся к бизнес-миссии в Туркменистан

В Новгородской области РФ активно готовятся к бизнес-миссии в Туркменистан, запланированной на 16–18 марта, сообщает «53 новости». В рамках подготовки предприниматели региона провели онлайн-встречу с Торговым представителем России в Туркменистане Андреем Хрипуновым. Мероприятие организовал Новгородский центр поддержки экспорта, чтобы помочь местным компаниям лучше понять особенности рынка и наладить деловые контакты.

Как отметил директор центра Алексей Сырников, такие встречи являются важным инструментом для выхода на новые рынки. Министр инвестиционной политики Новгородской области Денис Носачев добавил, что товарооборот между Туркменистаном и регионом постепенно растёт, а предстоящая миссия станет шагом к укреплению сотрудничества.

Андрей Хрипунов подробно рассказал о ключевых аспектах работы с туркменскими партнёрами, включая особенности госрегулирования, структуру товарооборота и логистические вопросы.