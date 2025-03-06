«Ист Бенгал» – «Аркадаг»: время начала матча, где смотреть трансляцию

Индийский «Ист Бенгал» и туркменский «Аркадаг» сыграют первый матч 1/4 финала Лиги вызова АФК в среду, 5 марта. Игра пройдет на стадионе «Солт-Лейк» в Калькутте и начнется в 18:30 по ашхабадскому времени.

Оба клуба уверенно преодолели групповой этап турнира: «Ист Бенгал» занял первое место в группе «А» с 7 очками, а «Аркадаг» также возглавил группу «В», набрав 6 очков.

Болельщики смогут следить за матчем в прямом эфире на официальном YouTube-канале Азиатской конфедерации футбола.

Ответный матч пройдет 12 марта в Туркменистане. Победитель этого противостояния встретится в полуфинале с победителем пары «Аль-Араби» (Кувейт) – «Аль-Сиб» (Оман).