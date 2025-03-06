Для ветеринаров Туркменистана проведен тренинг по безопасности пищевых продуктов

В течение двух дней в Ашхабаде проходил тренинг по вопросам безопасности пищевых продуктов для практикующих ветеринаров и лабораторных специалистов Государственной ветеринарной службы.

Тренинг организован в рамках регионального проекта технического сотрудничества ФАО: GCP/SEC/027/PAF – «Готовность к пандемии ответные меры на основе подхода “Единое здоровье” в Центральной Азии» в партнёрстве с Государственной ветеринарной службой при МСХ Туркменистана.

В обучении приняли участие специалисты Государственной ветеринарной службы из всех велаятов страны, Ашхабада, а также Научно-производственного центра коневодства города Аркадаг.

Тренинг проводился с привлечением национальных экспертов Государственной ветеринарной службы.

Начальник отдела международных и научных связей Государственной ветеринарной службы Арслан Солтанмырадов в своём выступлении отметил:

«Безопасность пищевых продуктов — это не просто профессиональная обязанность, а ключевая ответственность перед будущими поколениями и залог доверия миллионов людей. Она лежит в основе общественного здоровья, устойчивого развития сельского хозяйства и экономической стабильности страны. Сегодня мы делаем очередной шаг вперед: обучаемся, обмениваемся опытом, осваиваем передовые методики и внедряем лучшие международные практики. Это вклад в будущее, в котором качество и безопасность продукции остаются безусловным приоритетов».

В ходе тренинга участники ознакомились с основными принципами безопасности пищевых продуктов и методами проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животного происхождения; повысили знания о рисках, связанных с патогенными микроорганизмами, токсичными материалами и биологически опасными материалами с целью улучшения национальных систем эпидемического надзора.

Материалы тренинга основаны на законах Туркменистана «О ветеринарном деле», «О качестве и безопасности пищевых продуктов», а также на рекомендациях Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Всемирной организации охраны здоровья животных (ВОЗЖ) и кодекса Алиментариус.