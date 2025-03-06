В Японии стартовали продажи самых точных в мире часов за 3,3 млн долларов

Японская компания представила на рынок самые точные в мире часы, оцененные в 3,3 миллиона долларов. Их уникальность заключается в способности показывать время с точностью до одной секунды на протяжении десяти миллиардов лет, сообщает URA.RU со ссылкой на Bloomberg.

Технология, лежащая в основе этих часов, использует оптический переход атомов, заключенных в стоячих волнах света, для измерения времени с невероятной точностью.

Производитель планирует выпустить ограниченную серию из десяти экземпляров этих часов. Компания надеется, что эти высокоточные устройства найдут применение в передовых научных исследованиях, где требуется максимальная точность измерения времени.