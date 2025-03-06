В Центре общественных организаций Туркменистана прошла торжественная конференция

В Центре общественных организаций Туркменистана по случаю наступающего Международного женского дня состоялась торжественная конференция.

Среди участников форума — председатель ЦС Союза женщин Туркменистана, председатель Национального центра профсоюзов Туркменистана Огульдженнет Бердылиева, ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустамова, руководитель комитета по науке, образованию, культуре и молодёжной политике Меджлиса Туркменистана Байрамгозель Мырадова и другие.

Выступления участниц форума были посвящены роли женщины в современном туркменском обществе, большому значению традиционных национальных ценностей в развитии семьи как ячейки общества, воспитании детей, образовании и культуре народа.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», мероприятие было организованно Халк Маслахаты Туркменистана, Меджлисом, политическими партиями страны, Центральным Советом Союза женщин и общественными организациями.

В завершении для участниц конференции состоялся праздничный концерт. От имени Президента Туркменистана по случаю Международного женского дня вручены денежные подарки.